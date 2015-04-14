В Средиземном море утонул корабль с мигрантами: погибли около 400 человек - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой международную правозащитную организацию Save the Children. Судно направлялось из Ливии в Италию, пишет Lenta.ru.

По словам выживших, которых пересадили на другой корабль и доставили в итальянский порт, среди жертв очень много молодых людей.

Читайте такжеУ берегов Южной Кореи кит столкнулся с пассажирским судном, есть пострадавшие

Всего на борту находились 550 мигрантов. Оно перевернулось спустя сутки после выхода в море.

В 2014 году в Средиземном море погибли более трех тысяч мигрантов, пытаясь добраться до берегов Европы. Всего за год в Европу через Средиземное море попали более 207 тысяч мигрантов. Это в три раза выше показателя за 2011 год. Всего с 2000 года в Средиземном море погибли более 22 тысяч беженцев.