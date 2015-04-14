В Средиземном море утонул корабль с мигрантами: погибли около 400 человек - СМИ
В результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 400 мигрантов.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой международную правозащитную организацию Save the Children. Судно направлялось из Ливии в Италию, пишет Lenta.ru.
По словам выживших, которых пересадили на другой корабль и доставили в итальянский порт, среди жертв очень много молодых людей.
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Всего на борту находились 550 мигрантов. Оно перевернулось спустя сутки после выхода в море.
В 2014 году в Средиземном море погибли более трех тысяч мигрантов, пытаясь добраться до берегов Европы. Всего за год в Европу через Средиземное море попали более 207 тысяч мигрантов. Это в три раза выше показателя за 2011 год. Всего с 2000 года в Средиземном море погибли более 22 тысяч беженцев.