СМИ: В Средиземном море тонет судно с 300 мигрантами, есть погибшие

Об этом сообщает агентство France Press в понедельник. Звонок с просьбой о помощи поступил в Международную организацию по миграции (IOM) от одного из находящихся на борту мигрантов, пишет ТАСС.

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"В римский офис IOM недавно поступил звонок с просьбой о помощи от человека на судне, которое находится в международных водах и которое, по его словам, скоро затонет", - заявил представитель организации. Он добавил, что по словам звонившего, на борту - около 300 человек, в том числе 20 погибших.

Одна из наиболее крупных трагедий в этом году произошла в Средиземном море несколько дней назад, когда в результате кораблекрушения пропали без вести около 700 мигрантов из Ливии. По данным ООН, с учетом этой трагедии число утонувших с начала года в средиземноморских водах может достичь 1,6 тыс. человек.

В 2014 году, пытаясь добраться до берегов Европы, погибли по меньшей мере 3,5 тыс. человек.