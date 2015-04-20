Власти ЕС срочно обсудят незаконную миграцию после трагедии в Средиземном море

Заседание созвано из-за трагедии, произошедшей в Средиземном море, где в результате крушения судна с 950 беженцами из Ливии утонули почти все, спаслись только 50 человек.

О соответствующем совместном заседании перед началом заседания Совета ЕС по вопросам иностранных дел, сообщила в понедельник в Люксембурге Высокий представитель Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини, передает собственный корреспондент УНИАН.

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"Я рада сказать, если можно радоваться по этому поводу, что это состоится сегодня - министры внутренних дел присоединятся к нам (министрам иностранных дел) во второй половине дня сегодня, и мы будем обсуждать проблемы миграции также с целью подготовки решения в этом направлении для президента Туска (президент Европейского Совета Дональд Туск) и для чрезвычайного Европейского Совета позже на этой неделе", - сказала она.

Федерика Могерини подчеркнула, что главный вопрос - "выстроить вместе общую европейскую ответственность в отношении происходящего в Средиземноморском регионе". "Нет легкого или магического решения, но есть ответственность, которую мы должны нести вместе. У нас есть инструменты внешней политики, которые мы будем обсуждать с министрами иностранных дел, но также есть и ответственность, которая не в руках министров, но в руках глав государств и правительств. Поэтому мы начнем координировать с министрами внутренних дел, в частности присутствие в море, распределение ответственности и прием беженцев и мигрантов. Это то, что мы будем обсуждать сегодня во второй половине дня", - детализировала высокий представитель.

Также вопрос ситуации в Ливии стоит как первоочередной в повестке дня заседания министров иностранных дел. "Прежде всего, как вам известно, я решила поставить первым вопросом повестки дня ситуацию в Ливии", - подчеркнула Федерика Могерини.

Она напомнила, что на последнем заседании министров иностранных дел ей поставили задачу разработать план вариантов ЕС для помощи Ливии по "поддержке усилий ООН в поиске договоренностей правительства национального единства и начать конкретное планирование по поводу того, как ЕС поддержит будущее правительство национального единства". "После того, что случилось в Средиземном море, я почувствовала, что это наш моральный долг сконцентрироваться также на нашей ответственности, чтобы предотвратить повторение такого рода трагедий", - подчеркнула Федерика Могерини.