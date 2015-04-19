Премьер Италии: гибель мигрантов в Средиземном море - настоящее убийство

Премьер-министр Италии Маттео Ренци назвал гибель иммигрантов в Средиземном море настоящим убийством, которое происходит каждый день, но о котором люди предпочитают не задумываться, передает Русская служба Би-Би-Си.

Его высказывания совпали со словами мэра Палермо Леолуки Орландо, который обвинил Европу в том, что она ведет себя как Понтий Пилат, умывающий руки после убийства.

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Между тем премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что его страна и Италия вынуждены в одиночку справляться с этим кризисом, и предупредил, что Европу и весь мир жестко осудят за то, что они закрывают глаза на эту трагедию.

Папа Римский также призвал к незамедлительным и решительным действиям для спасения иммигрантов, пытающихся по морю добраться до Европы.