Премьер Италии: гибель мигрантов в Средиземном море - настоящее убийство
В то же время премьер Мальты заявил, что его страна и Италия вынуждены в одиночку справляться с этим кризисом, и предупредил, что Европу и весь мир жестко осудят за то, что они закрывают глаза на эту трагедию.
Премьер-министр Италии Маттео Ренци назвал гибель иммигрантов в Средиземном море настоящим убийством, которое происходит каждый день, но о котором люди предпочитают не задумываться, передает Русская служба Би-Би-Си.
Его высказывания совпали со словами мэра Палермо Леолуки Орландо, который обвинил Европу в том, что она ведет себя как Понтий Пилат, умывающий руки после убийства.
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Между тем премьер-министр Мальты Джозеф Мускат заявил, что его страна и Италия вынуждены в одиночку справляться с этим кризисом, и предупредил, что Европу и весь мир жестко осудят за то, что они закрывают глаза на эту трагедию.
Папа Римский также призвал к незамедлительным и решительным действиям для спасения иммигрантов, пытающихся по морю добраться до Европы.