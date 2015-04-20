В ходе антитеррористической операции в Миннесоте и Калифорнии задержали сомалийцев
Сотрудники ФБР в ходе антитеррористической операции арестовали шесть человека в штатах Миннесота и Калифорния. Об этом сообщает Reuters.
Подробности операции, а также то, какие обвинения были предъявлены задержанным, не сообщается. Известно только, что среди них были выходцы из Сомали.
Официальный представитель ФБР в Сан-Диего не подтвердил информацию об аресте шести человек, пишет Lenta.ru.
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В феврале в одному из жителей Миннесоты предъявили обвинение в оказании помощи боевикам «Исламского государства».
Как напоминает Reuters, с 2007 года десятки проживающих в столице Миннесоты — Миннеаполисе — сомалийцев отправились воевать на стороне боевиков «Исламского государства» и «Аш-Шабаб».
В последние годы в американский штат Миннесота приезжает все большее число сомалийцев.
«Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов») — радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами. Она ставит целью создание общества, живущего по законам шариата, и использует для вербовки радио и интернет.