В ходе антитеррористической операции в Миннесоте и Калифорнии задержали сомалийцев

Подробности операции, а также то, какие обвинения были предъявлены задержанным, не сообщается. Известно только, что среди них были выходцы из Сомали.

Официальный представитель ФБР в Сан-Диего не подтвердил информацию об аресте шести человек, пишет Lenta.ru.

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В феврале в одному из жителей Миннесоты предъявили обвинение в оказании помощи боевикам «Исламского государства».

Как напоминает Reuters, с 2007 года десятки проживающих в столице Миннесоты — Миннеаполисе — сомалийцев отправились воевать на стороне боевиков «Исламского государства» и «Аш-Шабаб».

В последние годы в американский штат Миннесота приезжает все большее число сомалийцев.

«Аш-Шабаб» («Молодежное движение моджахедов») — радикальная исламистская группировка, действующая в Сомали и за ее пределами. Она ставит целью создание общества, живущего по законам шариата, и использует для вербовки радио и интернет.