Кения собирается отгородиться от Сомали стеной

Министр внутренней безопасности считает, что таким образом можно предотвратить нападения на жителей Кении боевиков группировки Аль-Шабаб, передает Русская служба Би-би-си.

Строительство планируется начать уже на следующей неделе с участка в городе Мандера на северо-востоке Кении, граничащего с сомалийским городом Булахавой.

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Противники этой идеи утверждают, что бюджету Кении стена обойдется очень дорого, и все равно не защитит от нападений экстремистов.