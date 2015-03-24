Кения собирается отгородиться от Сомали стеной
04:24, 24 марта 2015Мир
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Власти Кении анонсировали амбициозный план строительства стены в некоторых пограничных с Сомали регионах.
gdefon.com
Министр внутренней безопасности считает, что таким образом можно предотвратить нападения на жителей Кении боевиков группировки Аль-Шабаб, передает Русская служба Би-би-си.
Строительство планируется начать уже на следующей неделе с участка в городе Мандера на северо-востоке Кении, граничащего с сомалийским городом Булахавой.
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Противники этой идеи утверждают, что бюджету Кении стена обойдется очень дорого, и все равно не защитит от нападений экстремистов.
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