Из-за визита Рогозина на Шпицберген Норвегия может усилить пропускной режим для россиян - СМИ

Визит на остров Шпицберген российского вице-премьера Дмитрия Рогозина может обернуться ужесточением пропускного режима и для других россиян.

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя норвежского МИД Фруде Андерсена, передает Украинская правда.

Напомним, Рогозин высадился на Шпицбергене, там принял участие в открытии арктической станции "Северный полюс-2015", а затем побывал на северном полюсе. О поездке он сообщил в своем Twitter. При этом Рогозину запрещен въезд в страны ЕС и Норвегию.

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Сам Рогозин уже заявил, что такие заявления вызваны завистью "Просто завидуют, что мы на Северном полюсе купались", - написал он в Twitter.