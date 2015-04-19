Из-за визита Рогозина на Шпицберген Норвегия может усилить пропускной режим для россиян - СМИ
О своей поездке вице-премьер РФ сообщил в Twitter.
Визит на остров Шпицберген российского вице-премьера Дмитрия Рогозина может обернуться ужесточением пропускного режима и для других россиян.
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на представителя норвежского МИД Фруде Андерсена, передает Украинская правда.
Напомним, Рогозин высадился на Шпицбергене, там принял участие в открытии арктической станции "Северный полюс-2015", а затем побывал на северном полюсе. О поездке он сообщил в своем Twitter. При этом Рогозину запрещен въезд в страны ЕС и Норвегию.
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Сам Рогозин уже заявил, что такие заявления вызваны завистью "Просто завидуют, что мы на Северном полюсе купались", - написал он в Twitter.
Просто завидуют, что мы на Северном полюсе купались) https://t.co/ZBd9MQW47X
- Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 19, 2015
Северный полюс. Наша станция-2015. Годовщина Ледового побоища на Чудском озере. Но у нас все тихо и штатно) pic.twitter.com/PfjTIcGJmN
- Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 19, 2015
Кстати, я здесь нырнул в Северный Ледовитый, хотя под нашей льдиной было 4000 м. Но я не до дна) pic.twitter.com/wMFMgHHh38
- Dmitry Rogozin (@Rogozin) April 19, 2015