Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения в США

Угроза иностранного вмешательства в избирательную кампанию и выборный процесс по-прежнему остается высокой.

Президент Дональд Трамп во вторник продлил действие режима чрезвычайного положения в связи с угрозой национальной безопасности из-за риска иностранного вмешательства в выборы, проходящие в США.

Соответствующее распоряжение было опубликовано пресс-службой Белого дома, пишет Голос Америки.

Президент подписал указ о введении режима ЧП почти ровно год назад, 12 сентября 2018 года. Причиной стала «чрезвычайная угроза национальной безопасности и международной политике США, вызванная угрозой иностранного вмешательства и подрыва общественного доверия к выборам».

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В сегодняшнем указе Трамп упомянул, что, несмотря «на отсутствие доказательств того, что иностранная держава изменила исход или подсчет голосов в ходе выборов на территории США», сохраняется угроза, что какое-либо государство решит «использовать в своих целях открытость американской политической системы».

Основная угроза связана с тем, что развитие цифровых технологий и интернет-коммуникаций дает возможность многим злоумышленникам, находящимся за пределами США, получить незаконный доступ к избирательной системе или организовать кампании в соцсетях для распространения пропаганды и дезинформации, говорится в указе.

По этой причине президент объявил о продлении режима ЧП, объявленного 12 сентября 2018 года, сроком еще на один год. Указ будет опубликован в Федеральном реестре США и передан в Конгресс.