Трамп боялся использовать шпионов и не доверял им - СМИ

Трамп в частном порядке заявлял, что иностранные шпионы могут навредить отношениям с иностранными государствами и подорвать его личные отношения с их лидерами.

Президент США Дональд Трамп неоднократно выступал против использования разведданых из тайных источников, включая шпионов из зарубежных стран, которые предоставляют правительству США важную информацию, сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленных чиновников, которые работали с Трампом.

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По словам источников, Трамп в частном порядке заявлял, что иностранные шпионы могут навредить отношениям с иностранными государствами и подорвать его личные отношения с их лидерами. Кроме прочего, Трамп опасался, что передаваемая ими информация окажется недостоверной.

Один высокопоставленный сотрудник разведки рассказал, что Трамп считал, что «это люди, которые продают свою страну».