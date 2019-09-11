Годовщина терактов 11 сентября - история, расследование, конспирология

11 сентября 2001 года в США произошла серия самых страшных терактов в истории.

18 лет назад, 11 сентября 2001 года, в США произошли теракты, которые навсегда изменили жизнь миллионов людей.

История терактов 11 сентября

11 сентября 2001 года в США произошла серия самых страшных терактов в истории. В этот день 18 лет назад 19 боевиков "Аль-Каиды" захватили четыре пассажирских самолета. Два из них они направили в небоскребы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, еще один самолет влетел в здание Пентагона. Четвертый самолет разбился в Пенсильвании.

В результате серии терактов погибли 2977 человек (не включая террористов). Среди них пассажиры и члены экипажа захваченных самолетов, люди, находившиеся в разрушенных зданиях или вблизи них, а также более 400 сотрудников спасательных служб. Еще шесть тысяч человек были ранены.

Расследование терактов 11 сентября

«Национальная комиссия по террористическим атакам против Соединённых Штатов» была сформирована в конце 2002 года для подготовки полного и подробного отчёта о терактах 11 сентября. 22 июля 2004 года Комиссия 9/11 выпустила «Отчёт комиссии 9/11».

Часть этого отчёта в объёме 28 страниц была засекречена Президентом США Джорджем Бушем-младшим. Адвокаты людей, пострадавших в терактах, которые вели судебные процессы против Саудовской Аравии, призывали президента США Барака Обаму рассекретить эту часть доклада.

В 2016 году Конгресс США снял гриф "совершенно секретно" с последних 28 страниц парламентского расследования теракта 11 сентября 2001 года. Вопреки слухам, в них не содержится информации, позволяющей обвинить власти Саудовской Аравии в причастности к случившемуся.

Вину за организацию нападения возложили на Усаму бен Ладена.

Усама бен Ладен - организатор терактов

Первоначально эмир «Аль-Каиды» отрицал свою причастность к событиям 11 сентября, однако в 2004 году публично подтвердил участие «Аль-Каиды» в организации террористических атак 2001 года, а также заявил, что имел к этому прямое отношение.

2 мая 2011 года Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в своём доме, располагавшемся в 1,3 км от здания Пакистанской военной академии. Операция, получившая название «Копьё Нептуна», была осуществлена по приказу экс-президента Барака Обамы.

Жуткие факты о терактах 11 сентября

- Башни Всемирного торгового центра уже подверглись терактам. Так, 26 февраля 1993 года в здание Всемирного торгового центра врезалась машина со взрывчаткой, спровоцировав мощную взрывную волну. Жертвами происшествия стали шесть человек, а еще 50 тысяч сотрудников и посетителей испытывали трудности из-за нехватки кислорода в здании.

- Пожар на месте руин Всемирного торгового центра продолжался 99 дней, а работа по очистке территории заняла 261 день. Все это время десятки тысяч людей занимались вывозом мусора.

- Самой молодой жертвой терактов стала двухлетняя Кристин Хэнсон, которая летела с родителями в Диснейленд.

- Более трех тысяч детей 11 сентября остались без одного или двух родителей. В этот период с детьми работало рекордное количество психологов.

- 70% американцев впали в депрессию после террористической атаки на ВТЦ. Более 33 тысячам жителям Нью-Йорка поставили диагноз посттравматическое стрессовое расстройство.

- Личности всех террористов установили. Выяснилось, что они легально находились в Америке, а многие из них прошли обучение в летных школах США.

Конспирологические теории терактов 11 сентября

- За четыре года до теракта Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA) выпустило книгу "Экстренный ответ терроризму". На обложке было фото северной башни под оптическим прицелом. Именно в то место врезался первый самолет под управлением террористов.

- В названии New York City 11 букв, точно также как в слове Afghanistan.

- В одном из захваченных самолетов находилось 92 пассажира (9+2=11), а на борту другого - 65 пассажиров (6+5=11).

- Террористы устроили нападение в Нью-Йорке 11 сентября, или 11.09 (1+1+9=11).

- В имени Ramsin Yuseb (исполнителя теракта в башнях-близнецах в 1993 году) насчитывается 11 букв, также как и в имени Джордж Буш (George W Bush).

- Любители конспирологических теорий придерживаются мнения, что члены "Аль-Каиды" не захватывали самолеты. По их мнению, атака на Манхэттенне была спланирована властями США, чтобы позже объяснить военное вмешательство в Ирак и Афганистан.

- В конце июня 2001 года башни-близнецы на 99 лет взял в аренду за 3,2 миллиарда долларов предприниматель Ларри Сильверстайн. В день трагедии он находился в одной из башен, однако ушел до теракта на прием к дерматологу. О записи к врачу ему напомнила жена.

Фильмы про теракты 11 сентября

Фаренгейт 9/11 (2004)

Самый скандальный фильм о теракте 11 сентября, получивший «Пальмовую ветвь» Каннского фестиваля 2004 года. В ленте режиссер Майкл Мур фактически прямым текстом обвиняет в причастии к террористическому акту правительство США и в частности Джорджа Буша.

Башни-близнецы (2006)

Картина обладателя трёх «Оскаров» Оливера Стоуна о героях-полицейских, которые отправились на место трагедии сразу после начала хаоса возле башен-близнецов.

9/11 (2017)

Фильм снят по мотивам пьесы Патрика Карсона «Лифт». Режиссёр Мартин Гиги попытался представить, что творилось внутри Северной башни ВТЦ, а именно: в остановившемся лифте с пятью несчастными.