Немецкие СМИ: путинских байкеров не пустят в Берлин

Об этом пишет в четверг, 16 апреля, Дождь со ссылкой на немецкую газету Die Welt.

В полиции города пока не получали запроса на разрешение байкерам устроить мотопробег на столице Германии. В том случае, если запрос поступит в течение нескольких дней, то, пишет газета, организаторы получат отказ.

Путинский байкерский клуб «Ночные волки» планирует провести мотопробег «На Берлин» с 25 апреля по 9 мая по маршруту Москва—Минск—Брест—Вроцлав—Брно—Братислава—Вена—Мюнхен—Прага—Торгау—Карлсхорст—Берлин. Участники мотопробега хотят посетить мемориальные комплексы.

Читайте такжеПольские пограничники назвали способ не пустить в страну мотопробег путинских байкеров«Заключительная часть пробега состоится 9 Мая 2015 года в Берлине. Мотоколонна с флагами Победы пройдет через город, отдавая дань памяти и уважения погибшим и ветеранам Великой Отечественной войны. В Трептов-парке Русские Мотоциклисты возложат цветы к подножию памятника Воина-Освободителя», — говорится на сайте организации.

Ранее, 15 апреля, глава правительства Польши Эва Копач назвала «особой провокацией» заявления о мотопробеге.