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В России кандидат в депутаты приехал на избирательный участок и умер

14:16, 08 сентября 2019
Мир
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Иллюстрация REUTERS

На одном из избирательных участков российского города Волгограда скончался 49-летний кандидат в депутаты областной думы от КПРФ Вадим Чистяков.

Об этом сообщают "РИА Новости".

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В Волгоградской областной избирательной комиссии рассказали, что Чистяков умер после планового обхода избирательных участков в Волгограде. Обстоятельства смерти кандидата в Волгоградскую областную думу уточняются.

Напомним, в России сегодня проходит единый день голосования - около 6 тысяч избирательных кампаний и референдумов различного уровня, в том числе в оккупированном Крыму.

В МИД напомнили, что "выборы" в Крыму является грубым нарушением международного права, Конституции и законодательства Украины, а также призвали международных партнеров усилить давление на Россию.

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Теги: #Россия