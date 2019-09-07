Зеленский: следователи Нидерландов допросили фигуранта дела МН17 Цемаха перед обменом
Президент Владимир Зеленский заявляет, что нидерландские следователи перед обменом допросили бывшего «начальника ПВО» Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха.
Отметим, Цемах является свидетелем по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, пишут Украинские новости.
«Его допросили и не только перед возвратом (в Россию)… Мы все, что нас попросили (европейские лидеры), сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — заявил Зеленский.
Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия.
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Напомним, Апелляционный суд Киева освободил главного свидетеля в деле МН17 Владимира Цемаха. Его отпустили из-под стражи под личное обязательство.
Сразу после этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «будет масштабным», а также анонсировал общие с властями Украины решения по обмену.
Бывший «начальник ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимир Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.
Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту. Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.
Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.