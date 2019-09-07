Зеленский: следователи Нидерландов допросили фигуранта дела МН17 Цемаха перед обменом

Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия.

Президент Владимир Зеленский заявляет, что нидерландские следователи перед обменом допросили бывшего «начальника ПВО» Славянской бригады «ДНР» Владимира Цемаха.

Отметим, Цемах является свидетелем по делу о крушении самолета Malaysia Airlines на Донбассе, пишут Украинские новости.

«Его допросили и не только перед возвратом (в Россию)… Мы все, что нас попросили (европейские лидеры), сделали, это было очень сложно, я очень боялся, что из-за этого у нас мог сорваться обмен», — заявил Зеленский.

Президент отметил, что следователи из Нидерландов выполнили с Цемахом все необходимые следственные действия.

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Напомним, Апелляционный суд Киева освободил главного свидетеля в деле МН17 Владимира Цемаха. Его отпустили из-под стражи под личное обязательство.

Сразу после этого президент РФ Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Москвой и Киевом «будет масштабным», а также анонсировал общие с властями Украины решения по обмену.

Бывший «начальник ПВО» Славянской бригады так называемой «ДНР» Владимир Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное. После этого его вывезли через линию разграничения в Киев.

Катастрофа малайзийского Boeing произошла 17 июля 2014. Самолет авиакомпании Malaysia Airlines летел из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибли все 298 человек на борту. Цемах как экс-начальник ПВО боевиков может быть ценным свидетелем по делу об уничтожении пассажирского самолета Boeing-777 Malaysia Airlines рейса МН17.

Международная следственная группа официально обнародовала результаты расследования катастрофы Boeing рейса МН17, согласно которым самолет сбили из ЗРК Бук, который доставили на Донбасс с территории России.