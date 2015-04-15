Российский траулер, который ранее загорелся на Канарах, затонул

Это подтвердили в морской спасательной службе Испании, сообщает российская служба BBC.

На прошлой неделе судно, в январе 2014 года арестованное властями Сенегала, загорелось в испанском порту города Лас-Пальмас. Все члены экипажа были эвакуированы, а сам траулер власти решили отбуксировать в открытое море.

Читайте такжеГорящий траулер «Олег Найденов» отбуксирован в открытое мореКак сообщают местные СМИ, он затонул в 24 километрах к югу от острова Гран-Канария.