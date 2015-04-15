Российский траулер, который ранее загорелся на Канарах, затонул
17:13, 15 апреля 2015Мир
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Российский траулер "Олег Найденов" затонул вблизи Канарских островов
После пожара траулер затонул / Скриншот видео YouTube
Это подтвердили в морской спасательной службе Испании, сообщает российская служба BBC.
На прошлой неделе судно, в январе 2014 года арестованное властями Сенегала, загорелось в испанском порту города Лас-Пальмас. Все члены экипажа были эвакуированы, а сам траулер власти решили отбуксировать в открытое море.
Читайте такжеГорящий траулер «Олег Найденов» отбуксирован в открытое мореКак сообщают местные СМИ, он затонул в 24 километрах к югу от острова Гран-Канария.
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