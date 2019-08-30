СБУ: Дата обмена пленными между Украиной и РФ еще согласовывается

В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что считает, что обмен произойдет не сегодня, однако она уточнила, что это ее личное мнение, а не факт.

Дата обмена удерживаемыми лицами между Украиной и РФ еще согласовывается сторонами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

«Даты нет», - заявили в ведомстве.

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В то же время пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская отметила, что считает, что обмен произойдет не сегодня, однако она уточнила, что это ее личное мнение, а не факт, как это подали некоторые СМИ.

Как сообщал УНИАН, 21 августа в московском СИЗО «Лефортово» подтвердили, что к ним перевели украинских политзаключенных Владимира Балуха, Станислава Клыха, Николая Карпюка, Александра Кольченко и Павла Гриба.

29 августа стало известно, что в «Лефортово» этапировали Олега Сенцова.

Заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа, избранный народный депутат от партии «Европейская солидарность» Ахтем Чийгоз допустил, что незаконно осужденные в РФ украинские политзаключенные вернутся в Украину 30 августа.

Бывший депутат Госдумы РФ Илья Пономарев, который получил гражданство Украины, заявил, что в пятницу, 30 августа, состоится обмен пленными между Украиной и Россией. "Сегодня будет обмен пленными. Держим кулаки!", - написал он в Facebook. В комментариях Пономарев добавил, что, по его информации, обмен состоится ночью.

Сегодня, 30 августа, Крым.Реалии сообщили, что незаконно захваченные в плен Россией в районе Керченского пролива украинские моряки самолетом уже доставлены в Киев в рамках российско-украинского обмена.

В Офисе президента Украины подчеркнули, что процесс переговоров по обмену пленными продолжается. «Процесс взаимного освобождения удерживаемых лиц продолжается. Информация о его завершении не соответствует действительности. Когда взаимное освобождение удерживаемых лиц завершится, Офис президента сообщит об этом на официальных каналах», - отметили в ОПУ.

Кроме того, адвокат находящихся в Украине россиян Валентин Рыбин заявил, что самолеты с удерживаемыми лицами в РФ и Украине еще не вылетели для обмена.