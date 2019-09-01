В США неизвестные обстреляли магазин: двое погибших и десятки раненых

Они разъезжали на двух грузовиках, один из которых является почтовым.

По меньшей мере 22 человека получили пулевых ранения и двое погибли в городе Одесса американского штата Техас после того, как двое стрелков открыли огонь по магазину, а затем уехали с места происшествия, по пути беспорядочно отстреливаясь.

Полиция подтвердила, что получила сообщение об активной стрельбе в магазине бытовой техники, впоследствии сообщили, что стрелков двое – один ехал в Тойоте золотого и белого цвета. А второй в почтовом фургоне, пишет Independent.

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Мэр техасской Одессы Джерри Моралес сообщил, что они "осуществляют беспорядочную пальбу. Мы имеем двух погибших и около 20 раненых".

В сообщении полиции отмечается: "Мы подозреваем, что есть два стрелка в двух отдельных машинах. Один подозреваемый может находиться в развлекательном центре в городе Мидленд, а второй может ехать по шоссе в том же Мидленде. Подозреваемые транспортные средства: маленький грузовик Toyota золотого и белого цветов и почтовый фургон USPS. Пожалуйста, не приближайтесь к этим территориям и оставайтесь дома".

Впоследствии полиция Мидленда сообщила, что "один из активных стрелков был застрелен в развлекательном центре в Одессе. Стрельбы пока нет".