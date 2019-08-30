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Бывший премьер Канады пожелала Трампу встретиться с ураганом в его гольф-клубе

14:06, 30 августа 2019
Мир
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Дональд Трамп / REUTERS

Бывший премьер-министр Канады Ким Кэмпбелл пожелала, чтобы ураган «Дориан» нанес прямой удар по клубу президента США Дональда Трампа «Мар-а-Лаго» во Флориде.

Об этом политик написала на своей странице в твиттере.

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«Я болею за прямой удар по «Мар-а-Лаго»», — написала Кэмпбелл.

Известно, что американский лидер часто посещает «Мар-а-Лаго». Территория, на которой находится клуб, может быть атакована надвигающимся ураганом.

Ранее сообщалось, что губернатор штата Джорджия ввел режим ЧП из-за урагана «Дориан».

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Теги: #Трамп#ураган в США