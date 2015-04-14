Дадаев согласился пройти проверку на детекторе лжи

Экс-офицер внутренних войск Заур Дадаев, обвиняемый в убийстве оппозиционера Бориса Немцова, согласился пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать свою непричастность к происшедшему, пишет КоммерсантЪ.

Адвокат, нанятый Дадаеву родственниками, рассчитывает, что ходатайство будет поддержано не только следствием, но и представителем потерпевших, который также заинтересован в установлении истины по громкому уголовному делу.

"Предметно опросив своего клиента по сути дела, я пришел к выводу о его непричастности к инкриминируемому преступлению", - сообщил "Ъ" адвокат Цакаев. По его словам, в показаниях, первоначально данных его клиентом, содержится много неточностей, противоречий и фактических ошибок. Например, из признания следует, что, догоняя Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту, Дадаев "держал в брюках" пистолет Макарова с навинченным на ствол глушителем длиной около 15 см. После стрельбы тот же ствол с еще горячим глушителем снова был засунут за пояс брюк, что могло привести к ожогам.

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По итогам встречи защитник подготовил ходатайство к следствию о проведении экспертизы с применением полиграфа, которая могла бы подтвердить достоверность последних показаний Заура Дадаева. На вопрос адвоката, готов ли он пройти соответствующее испытание, обвиняемый ответил утвердительно, заявив, что непричастен к громкому преступлению. Адвокат Цакаев отметил, что рассчитывает на поддержку своей инициативы со стороны не только следствия, но и представителя потерпевшей стороны, поскольку все они заинтересованы в установлении истины по делу.

"В раскрытии преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК (убийство, совершенное группой лиц), одного признания обвиняемого, конечно, мало. Обвинение должно быть подкреплено другими доказательствами. Однако к использованию полиграфа я отношусь скептически", - сказал в свою очередь "Ъ" представитель семьи Немцовых Вадим Прохоров.