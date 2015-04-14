Греция может объявить дефолт до конца апреля – Financial Times

Правительство Греции может объявить дефолт по государственному долгу, если до конца апреля не удастся достигнуть соглашения с международными кредиторами, сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники, передает ZN.ua.

"Правительство, у которого быстро заканчиваются деньги на выплату зарплат госслужащим и государственных пенсий, решило отказаться от перечисления 2,5 млрд евро Международному валютному фонду, которые должны быть переведены в мае и июне, если не будет достигнуто соглашение", – отмечает издание.

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Также говорится, что у Греции не будет другого выхода, кроме как объявления дефолта, если ЕС не перечислит деньги из фонда финансовой помощи.

Однако отмечается, что угроза объявить дефолт может быть лишь тактической уловкой Греции на переговорах с целью добиться для себя более выгодных кредитных условий.