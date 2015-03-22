В правительстве Греции разразился коррупционный скандал

Как передает интернет-издание Spiegel-Online, по данным местных СМИ, адвокатская контора Георгиоса Катругалоса заключила договоры с 300 бывшими чиновниками, которые в случае восстановления на службе должны заплатить юристам 12% от суммы компенсации, полученной за весь период отстранения от работы. Гонорар при этом должен выплачиваться независимо от того, были ли чиновники восстановлены в должностях по решению суда или в рамках внесудебного соглашения, передает dw.de.

Читайте такжеГреция признала дефицит финансов и надеется на экстренную помощь Евросоюза"Сделка сулила весомые доходы, учитывая тот факт, что одним из предвыборных обещаний лидера движения СИРИЗА, премьер министра Алексиса Ципраса было восстановление на службе 15 тысяч чиновников, уволенных в рамках реализации международной программы финансовой помощи Греции", - подчеркивает издание.

"Сообщения о предполагаемой коррупции вызвали столь широкий резонанс, что Георгиос Катругалос был вынужден устроить пресс-конференцию. Он заявил журналистам, что лично не получил бы никаких доходов от сделки, так как аннулировал свое партнерство с адвокатской контрой после избрания в минувшем году в Европарламент", - отмечает издание.

В то же время эксперты отмечают, что Георгиос Катругалос имеет право получить свою долю гонорара в случае ухода в отставку с поста министра.

"Это должно произойти как можно скорее", - подчеркивают представители оппозиции.