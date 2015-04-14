МИД ФРГ: встреча в Берлине указала на различия позиций Москвы и Киева
Переговоры "нормандской четверки" в Берлине подтвердили несоответствия в позициях Киева и Москвы по кризису на востоке Украины.
Об этом заявил во вторник глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер по итогам встречи с министрами иностранных дел России, Франции и Украины, передает ТАСС.
"У нас состоялся интенсивный и отчасти противоречивый разговор. Он выявил различия во мнениях Киева и Москвы", - сказал он.
По словам главы немецкого МИД, сегодняшняя встреча "подтвердила, насколько все непросто". "Путь будет долгим, однако, если мы не пойдем по нему, то ситуация может выйти из-под контроля", - указал он.
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При этом, по словам Штайнмайера, Украина согласилась назначить своих представителей в рабочие подгруппы в рамках контактной группы.
"Мы согласились, что наконец будут созданы четыре рабочих группы. Я исхожу из того, что на следующей встрече Контактной группы будут названы имена представителей. Украина тоже пообещала это сделать", - сказал глава МИД ФРГ.
По словам Штайнмайера, это все "поможет улучшению гуманитарной обстановки на востоке страны, восстановлению инфраструктуры".