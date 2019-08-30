Трамп извинился перед Дудой в связи с отменой визита в Польшу

В Варшаве Дональд Трамп должен был провести встречу с Владимиром Зеленским.

По словам главы канцелярии президента Польши Кшиштофа Щерского Трамп может посетить Польшу в ближайшие месяцы.

Об этом заявил глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, сообщает TVN24.

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По словам представителя канцелярии польского президента, Трамп сам позвонил Анджею Дуде с извинениями.

"Трамп лично позвонил президенту Дуде и извинился за ситуацию с отменой его визита в Варшаву из-за урагана, который, как ожидается, обрушится на южные штаты в эти выходные. Трамп решил, что не может покинуть США", - сообщил Щерский.

Как сообщал УНИАН, 28 августа советник президента Соединенных Штатов Америки по вопросам национальной безопасности Джон Болтон анонсировал начало организации встречи Зеленского и Трампа в Варшаве во ближайшие дни.

В дипломатических кругах в комментарии УНИАН сообщили, что Зеленский и Трамп во время запланированной встречи в Варшаве 1 сентября планировал обсудить вопросы военно-технического сотрудничества между Киевом и Вашингтоном, противодействие агрессии РФ в Украине и предстоящий визит главы украинского государства в США.

Позже стало известно, что Трамп отменил запланированный визит в Польшу по случаю годовщины начала Второй мировой войны из-за приближения к Флориде шторма "Дориан".