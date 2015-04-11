Украинцы должны изменить мнение о себе - патриарх Иерусалима
09:57, 11 апреля 2015Мир
6783 0
Чтобы преодолеть кризис, украинцы должны изменить мнение о себе и научиться реагировать на вызовы сложного современного мира.
Феофил III / orthodox.org.ua
Об этом сказал патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III накануне схождения Благодатного огня в комментарии Центру информации Украинской православной церкви Московского патриархата.
Читайте такжеИерусалимский Патриарх помолится за мир в Украине во время схождения Благодатного огня
"Иерусалим был построен на крови Иисуса Христа. Здесь живут люди с открытыми сердцами. Вы должны хотеть что-то изменить и иметь свет в ваших сердцах. И тогда этот свет воссияет на весь мир. Это и есть главный секрет Иерусалима, который заставляет людей задуматься над их собственными поступками", - сказал патриарх Феофил III.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter