Украинцы должны изменить мнение о себе - патриарх Иерусалима

Об этом сказал патриарх Святого града Иерусалима и всей Палестины Феофил III накануне схождения Благодатного огня в комментарии Центру информации Украинской православной церкви Московского патриархата.

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"Иерусалим был построен на крови Иисуса Христа. Здесь живут люди с открытыми сердцами. Вы должны хотеть что-то изменить и иметь свет в ваших сердцах. И тогда этот свет воссияет на весь мир. Это и есть главный секрет Иерусалима, который заставляет людей задуматься над их собственными поступками", - сказал патриарх Феофил III.