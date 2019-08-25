Британия может согласиться выплатить лишь четверть суммы «отступных» за Brexit, в ЕС говорят о дефолте Лондона – СМИ

Отказ Лондона от обязательств может навредить будущим торговым отношениям, и даже заставить ЕС требовать средства через суды.

Борис Джонсон, как ожидается, заявит президенту Европейского совета Дональду Туску, что Великобритания выплатит ЕС лишь четверть ранее условленной суммы за Brexit, если страна выйдет из Евросоюза без соглашения 31 октября.

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Об этом сообщает Sky News. Сегодня Туск и Джонсон должны провести переговоры на полях саммита G7 во Франции.

Речь идет о том, что без соглашения по Brexit Лондон будет готов выплатить лишь 9 миллиардов фунтов стерлингов из 39 миллиардов, которые были согласованы с бывшим премьером Великобритании Терезой Мей.

Отмечается, что такой подход вероятно вызовет трения между европейскими лидерами на саммите.

В июне источник из окружения президента Франции Эммануэля Макрона заявил журналистам, что отказ Лондона платить будет равноценен «суверенному дефолту».

Другие отмечают, что Великобритания обязана выплатить полную сумму по закону, и предупреждают, что отказ от обязательств может навредить будущим торговым отношениям, и даже заставить ЕС требовать средства через суды.

Британское правительство, тем временем, вовсю ведет подготовку к Brexit, намеченный на 31 октября.

Ранее Туск отклонил предложение Джонсона о пересмотре соглашения по Brexit. Спор касается пункта нынешнего соглашения о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС, который касается сохранения режима свободной торговли между Ирландией и Северной Ирландией.

Борис Джонсон считает, что Великобритания может отказаться от условия, по которому Северная Ирландия останется в составе единого рынка и таможенного союза ЕС на время переходного периода Brexit.

В конце июля новоизбранный премьер Великобритании Борис Джонсон подтвердил свои обещания вывести страну из ЕС до 31 октября. Он также выразил надежду, что Лондону удастся добиться от Брюсселя приемлемого соглашения по Brexit взамен сделки, обсуждавшейся ранее с Терезой Мэй.