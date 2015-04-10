Forbes.com: Путин готовится к повторному наступлению, тогда как грузины Саакашвили развивают демократию в Украине

Об этом пишет Мелик Кэйлан в статье под названием «Путин готовится к повторному наступлению, тогда как грузины Саакашвили развивают демократию в Украине», опубликованной на сайте Forbes.com.

Согласно моим источникам в Украине, которую я посетил две недели назад, российские военные силы широко растянулись вдоль всей восточной границы страны, сгруппировавшись в три эшелона, чтобы растянуть и разгромить украинские силы обороны по всему фронту. В то время как мировое сообщество спорит о том, каким могут быть в будущем ядерные амбиции Ирана, одна страна, которая может физически уничтожить Запад в настоящий момент, та самая страна, которая открыто угрожает применить ядерное оружие, свободно вторгается и оккупирует территории в Европе – и делает это снова и снова. По этой колонке можно заметить, что Путин не может сдержаться, чтобы не перекрыть отвлекающие заголовки о событиях мирового масштаба новостями о своем новом или повторном вторжении: Олимпийские игры в Пекине и Грузия, Олимпиада в Сочи и Крым, Чемпионат мира по футболу и Донбасс и т.д. До этого времени мы должны были сделать выводы и понять, что все его военные кампании были запланированы задолго до этих отвлекающих внимание событий, чтобы они совпадали по времени. Ведь сначала нужно решить все логистические проблемы. Чтобы бросить в бой сотни единиц бронированной техники, переправив их через границу, необходимо несколько месяцев подготовки.

Так что это не вина кого-то другого. Не было ни провокации Михаила Саакашвили в Грузии, ни украинских «фашистов» в Крыму или Донецке. Ничто не «спровоцировало» агрессию. В основном, очевидные обоснования агрессии («провокаций») продумывались заранее и вместе с потоком дезинформации выливались на мировую общественность, чтобы повлиять на ее последующую реакцию. Сейчас, казалось бы, уже нет необходимости говорить об этом, все всё понимают, но увы, это не так. Не «дикие и безумные» действия Саакашвили привели к вторжению России в Грузию в 2008 г. Танки Кремля уже ехали по Рокскому тоннелю в Южную Осетию. Радиоперехваты того времени, впоследствии опубликованные и проигнорированные беспомощным Западом, неоспоримо раскрывают хронологию событий. На самом деле, президент Грузии Михаил Саакашвили приказал своим войскам не вступать в военные действия, когда их начали интенсивно обстреливать. Они возразили, как и многие сельские жители Грузии. Если избранный президент вообще не отвечает на агрессию, это может привести к тому, чего и добивалась Москва: смене режима. Вот как это работает. Путин показал, каков план игры. Вы даете отпор и проигрываете, либо не отвечаете и все равно проиграете.

Не все это проигнорировали. Украинцы поняли предупреждение. У них был выбор: либо жить в удушающей сети постсоветской коррупции, бесконечно откладывая то время, когда они смогут почувствовать себя в полной мере свободными гражданами своей по-настоящему демократической страны, либо восстать и, возможно, подвергнуться российскому вторжению. Они решили рискнуть и выбрать второе. То есть, они решили творить свое будущее, делая свой собственный выбор, что бы не случилось, вместо того, чтобы позволить элитам, которые диктовали государству, что нужно делать, принимать решение за них при помощи каких-то мутных сделок. При этом выборы были лишь механическим процессом. В общем, для украинцев борьба с коррупцией, инфантилизацией общества, фаталистической обреченностью у себя в стране переросла в сражение с темной зарубежной империей, которое имеет значение для всего мира.

Мы наблюдаем классическое противостояние между молодой западной демократией и старой деспотичной восточной империей. История старая, как мир. Это был известный миф западной цивилизации о генезисе. Древние греки выбирали свою судьбу и продолжали противостоять мощи наступающей Персии, молодая Римская республика преодолела Ганнибала после нескольких поражений. За каждой из этих историй скрывается стойкость свободных людей, уверенность в себе и самоопределение, непобедимость абсолютно прозрачной и открыто обсуждаемой власти народа, которые имели огромное значение. Эта органическая сила, дозревающая в самом процессе, бросает вызов стратегической силе и хитрости коррумпированной великой державы.

В Украине процесс полного восстановления продолжается быстрыми темпами. Народная революция не отказалась от своих целей, несмотря на то, что более крупные внешние силы хотели заставить украинский народ замолчать и подчиниться. Это волнующая демонстрация того, как нужно защищать самые важные западные ценности, несмотря на угрозу быть уничтоженными. Украина пригласила безукоризненно честных и сверхкомпетентных грузинских технократов, чтобы они взяли на себя ключевые роли в антикоррупционной кампании. Вы только подумайте: страна добровольно приглашает иностранных политических деятелей, чтобы они направляли ее – настолько решительно она настроена жить согласно своим идеалам. Михаил Саакашвили входит в состав Консультативного совета президента Порошенко. Бывшие высокопоставленные государственные служащие его имеющей историческое значение администрации в Грузии теперь занимают аналогичные должности в Украине. А все потому, что реформы, которые Саакашвили провел в Грузии, стали международным брендом. Даже через несколько лет власти разных государств, даже таких отдаленных как Суринам, встречались с членами его команды, чтобы понять, как таким же образом руководить своими странами.

В Украине можно привести два примера и этого будет достаточно. Харизматичная и абсолютно неподкупная экс-министр полиции Грузии Екатерина Згуладзе-Глюксманн, которая пользовалась огромной популярностью в своей стране, теперь является заместителем министра внутренних дел Украины. Она была настолько востребованной в Грузии, что Иванишвили даже попросил ее остаться. Она мудро отказалась. (Представьте себе, какой возник бы конфликт, если бы она осталась на своей должности, а Иванишвили вернул мафиозные практики в общество). Сейчас она начала реорганизацию правоохранительных органов в Украине на всех уровнях, от урезания разбухшего бюрократического аппарата до переподготовки персонала и организаций общественного контроля. Она – настоящая находка. Точно такой же невероятно честный и спокойный трудоголик Давид Сакварелидзе, бывший главный прокурор Тбилиси, а затем депутат парламента от партии Саакашвили, теперь стал заместителем генерального прокурора Украины. Помимо прочих задач, он намеревается искоренить влияние политиков и взяточничество из правовой сферы и вернуть доверие общественности к генпрокуратуре. Они оба молодые, опытные, самоотверженные идеалисты. Они могли получать огромные зарплаты и прекрасно жить в любой стране мира. Вместо этого они выбрали круглосуточную работу и служение украинскому народу. Они оба говорили мне, что живут согласно идеалам Майдана, помогая осуществить мечты о национальном возрождении, которые все еще витают и ощущаются в воздухе. В то время как западные ценности искажаются и компрометируются повсюду, не в последнюю очередь и на Западе, в единственном месте, где их пульс бьется уверенно, им угрожает уничтожение извне. Путин понимает: последнее, чего хочет Запад, – это чтобы ему напоминали о них.