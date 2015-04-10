Многочисленные Торнадо в штате Иллинойс сносили автомобили с трасс и разрушали дома (фото, видео)
Вечером 9 апреля по Иллинойсу прошли смерчи, которые двигались по безлюдным местам, однако задели несколько небольших населенных пунктов, в том числе Фэйрдэйл с населением в 150 человек.
Об этом сообщает «Медуза».
One more image of the Ashton/Rochelle tornado from last night. #ilwx#tornadopic.twitter.com/EjRLClT3xW
— Tom Purdy (@TomPurdyWI) April 10, 2015
В этом городе из-за разрушений, принесенных смерчами, погибла 67-летняя женщина, еще 11 человек пострадали. Смерчи разрушили 30–40 домов.
«Я такого в жизни не видел», — признался местный пожарный инспектор, который со своего крыльца наблюдал, как проходят торнадо.
Читайте такжеАмстердам и Северная Голландия остались без света: аэропорт закрыт, метро остановилось
Напомним, ранее сообщалось, что на американский штат Оклахома налетел торнадо.
В регионе были повреждены многочисленные здания, сорваны крыши домов, дороги были засыпаны мусором. Десятки тысяч людей остались без света.