Многочисленные Торнадо в штате Иллинойс сносили автомобили с трасс и разрушали дома (фото, видео)

Об этом сообщает «Медуза».

В этом городе из-за разрушений, принесенных смерчами, погибла 67-летняя женщина, еще 11 человек пострадали. Смерчи разрушили 30–40 домов.

«Я такого в жизни не видел», — признался местный пожарный инспектор, который со своего крыльца наблюдал, как проходят торнадо.

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Напомним, ранее сообщалось, что на американский штат Оклахома налетел торнадо.

В регионе были повреждены многочисленные здания, сорваны крыши домов, дороги были засыпаны мусором. Десятки тысяч людей остались без света.