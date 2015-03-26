На американский штат Оклахома налетел торнадо, есть жертвы (фото, видео)

Точной цифры пострадавших на данный момент нет, сообщает ZN.UA со ссылкой на агентство AP.

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В регионе повреждены многочисленные здания, сорванные крыши домов, дороги засыпаны мусором. Десятки тысяч людей остались без света.

Департамент по чрезвычайным ситуациям штата Оклахома сообщил, что госпитализированы девять человек.

The ride in from jobsite. Moore , Ok. With the crew Shelby and Alex. Posted by Dean Mitchell on 25 Март 2015 г.

Торнадо видели и в других районах Оклахомы, а также в штате Арканзас.

Напомним, в прошлом году несколько торнадо обрушились на штат Миссисипи. Тогда погибли 16 человек, а власти США ввели в штате режим ЧС. В результате торнадо были сильно повреждены либо разрушены около 200 домов.