Небо цветов флага: в Нью-Йорке прошло зрелищное авиашоу (видео)

24 реактивных истребителя пролетели вдоль Гудзона к статуе Свободы, оставляя за собой цветной след.

Тысячи людей собрались в Нью-Йорке, чтобы посмотреть на зрелищное авиационное шоу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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24 реактивных истребителя пролетели вдоль Гудзона к статуе Свободы, оставляя за собой цветной след. Всего было представлено 4 команды из военно-морских сил США.

Это впервые они поднялись в небо одновременно и демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Длилась программа десять минут.

Как сообщал УНИАН, в июне во Франции произошло крупнейшее авиашоу Ле Бурже возле Парижа.