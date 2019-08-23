Небо цветов флага: в Нью-Йорке прошло зрелищное авиашоу (видео)
12:08, 23 августа 2019Мир
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24 реактивных истребителя пролетели вдоль Гудзона к статуе Свободы, оставляя за собой цветной след.
На авиашоу выступили 4 команды из военно-морских сил США / скриншот
Тысячи людей собрались в Нью-Йорке, чтобы посмотреть на зрелищное авиационное шоу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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24 реактивных истребителя пролетели вдоль Гудзона к статуе Свободы, оставляя за собой цветной след. Всего было представлено 4 команды из военно-морских сил США.
Это впервые они поднялись в небо одновременно и демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Длилась программа десять минут.
Тысячи людей собрались в центре Нью-Йорке, чтобы посмотреть на авиашоу
Как сообщал УНИАН, в июне во Франции произошло крупнейшее авиашоу Ле Бурже возле Парижа.
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