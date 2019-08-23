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Небо цветов флага: в Нью-Йорке прошло зрелищное авиашоу (видео)

12:08, 23 августа 2019
Мир
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На авиашоу выступили 4 команды из военно-морских сил США / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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24 реактивных истребителя пролетели вдоль Гудзона к статуе Свободы, оставляя за собой цветной след. Всего было представлено 4 команды из военно-морских сил США.

Это впервые они поднялись в небо одновременно и демонстрировали фигуры высшего пилотажа. Длилась программа десять минут.

Как сообщал УНИАН, в июне во Франции произошло крупнейшее авиашоу Ле Бурже возле Парижа.

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Теги: #США#авиашоу