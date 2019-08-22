Взрыв на полигоне РФ: Кремль вслед за ФСБ заинтересовался врачами, рассказавшими о радиации

Медиков Архангельской областной больницы в России изначально не предупредили, что после взрыва на военной базе возле Северодвинска к ним доставили зараженных радиацией троих пациентов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости установить личности врачей, которые жаловались, что их не предупредили о зараженных радиацией пациентов после взрыва на военной базе возле Северодвинска.

Об этом он сообщил, комментируя соответствующие публикации в СМИ, передает «Интерфакс».

«Необходимо установить, какие именно врачи заявляют о том, что они не были проинформированы о заражении радиацией пострадавших после взрыва под Северодвинском», - сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, медиков Архангельской областной больницы в России изначально не предупредили, что после взрыва на военной базе возле села Ненокса возле Северодвинска к ним доставили зараженных радиацией троих пациентов.

Врачи подписали расписки о неразглашении информации. А спецслужбы изъяли в медучреждении всю документацию, которая касалась этих пациентов.

Как сообщалось, 8 августа в Российской Федерации, на военном испытательном полигоне, расположенном на побережье Двинского залива Белого моря, на расстоянии 40 км от города Северодвинск и 100 км от города Архангельск, произошел взрыв.

Он сопровождался человеческими жертвами и краткосрочным повышением радиационного фона.

Тогда власти региона РФ заверили, что выбросов вредных веществ в атмосферу не было, а радиационный фон на месте аварии - в норме.

Однако, датчики автоматизированной системы контроля радиационной обстановки зафиксировали повышение радиационного фона в российском городе Северодвинск (Архангельская область). Также, район Двинского залива Белого моря после инцидента на месяц закрыли для свободного плавания.