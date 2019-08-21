В Мексике суд впервые в истории страны разрешил употреблять кокаин в рекреационных целях

Ранее Верховный суд Мексики разрешил употребление марихуаны в рекреационных целях.

В Мексике суд впервые в истории страны разрешил двум людям употреблять кокаин в рекреационных целях.

Как сообщает BBC Украина со ссылкой на организацию Mexico United Against Crime (MUCD), в решении суда говорится, что эти люди, имена которых не называются, имеют право "хранить, транспортировать и употреблять кокаин", но не продавать его.

До того, как решение суда вступит в силу, его еще должна одобрить коллегия судей высшей инстанции.

Читайте такжеВ Нидерландах среди бананов нашли партию кокаина уэсом в 1,6 тонны

При этом, даже если приговор подтвердят, он будет касаться только двух конкретных людей.

Mexico United Against Crime заявила, что это решение - позитивный шаг на пути к выработке в стране новой наркополитики.

В MUCD настаивают, что стратегия запретов уже давно доказала свою неэффективность, зато декриминализация употребления наркотиков позволит правоохранительным органам переориентировать свои усилия на более тяжелые преступления, включая убийства, похищения людей и тому подобное.

Мексика давно страдает из-за постоянных конфликтов с наркокартелями. Ежегодно в стране убивают тысячи людей, которые имеют отношение к наркоторговле.

Читайте такжеВ Швейцарии могут легализовать продажи марихуаны

В 2018 году этот показатель достиг 33 тыс. 341 смерти - по данным местного Совета по международным отношениям, это на 15% больше, чем в 2017 году.

В последние годы Мексика постепенно отходит от строгих подходов к наркополитике. Ранее Верховный суд уже разрешил употребление марихуаны в рекреационных целях - правда, лишь в отдельных случаях.

Президент страны Андрес Мануэль Лопез Обрадор, политик левых взглядов, который вступил в должность в декабре прошлого года, обещал радикальные изменения относительно того, как власть будет строить борьбу с наркотиками. По его словам, вместо арестов власть сосредоточит внимание на принудительном лечении наркозависимых.

Пропрезидентская партия "Движение национального возрождения" уже презентовала закон о легализации употребления каннабиса в рекреационных целях.