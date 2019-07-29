В Нью-Йорке разрешили курить марихуану

Владение небольшим количеством каннабиса теперь не считается уголовным преступлением.

В американском штате Нью-Йорк декриминализовали употребление марихуаны.

Об этом сообщает The Independent.

Соответствующий законопроект подписал губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

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«Цветные сообщества слишком долго и несоразмерно страдали от законов, регулирующих использование марихуаны. И сегодня мы раз и навсегда искореняем эту несправедливость», - отметил он.

Согласно документу, за владение марихуаной в объеме менее унции, что составляет 28,3 грамма, владельцу выпишут штраф в 50 долларов. Если же у нарушителя найдут в два раза больше марихуаны, то штраф составит уже до 200 долларов.

Также, согласно новому закону, все записи об уже совершенных в штате преступлениях, связанных с небольшим количеством марихуаны, будут помечены как удаленные или уничтоженные. Закон вступит в силу через 30 дней.

Нью-Йорк стал 16 штатом, в котором декриминализовали марихуану. В то же время 11 американских штатов и Вашингтон легализовали ее употребление в личных целях.

Как сообщал УНИАН, в США начали открывать программы подготовки специалистов по каннабису в университетах и колледжах. В частности, такую программу уже открыли в Мичиганском университете.