Британские богачи все больше интересуются гражданствами других стран

Подданые Великобритании обеспокоены потенциальными ограничениями возможностей своего паспорта.

За последние два года число британских граждан, подающих заявки на получение гражданства и ВНЖ через инвестиции, увеличилось на 200%.

Об этом заявил Йорг Штеффен, исполнительный директор консалтинговой компании Henley & Partners, занимающейся вопросами планирования местожительства, сообщает пресс-служба компании.

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«В последнее время мы наблюдаем значительный рост запросов о вариантах инвестиционной миграции от состоятельных лиц (HNWI) из Великобритании и Гонконга. Как скажут большинство управляющих частным капиталом, богатство само по себе не является гарантией личной и финансовой свободы и безопасности. Возможно, раньше это не было очевидно для британских HNWI, которые до сих пор наслаждались роскошью «пуленепробиваемого» гражданства, но для HNWI из менее стабильных юрисдикций идея управления рисками и создания возможностей посредством альтернативного резидентства и гражданства хорошо понятна», - заявил Штеффен.

Как отмечают эксперты компании, за 10 недель до официально обозначенного срока выхода Великобритании из Европейского союза – 31 октября 2019 года – британцы обеспокоены потенциальными ограничениями возможностей своего паспорта, поэтому ищут альтернативу. Ведь «жесткий» Brexit, «мягкий» Brexit, отсутствие сделки или даже второй референдум – все варианты могут отразиться на обладателях паспортов Великобритании, ограничив возможности для поездок за границу, ведения бизнеса, работы и обучения в ЕС.

По данным Henley & Partners, как минимум 17 тысяч британцев подали заявление на получение гражданства одной из стран ЕС в течение года после Brexit-референдума в 2016 году. Самый заметный всплеск заявлений на гражданство наблюдался в Германии. Если в 2015 году на немецкий паспорт претендовали 662 британца, то в 2016 их было уже почти 3 тысячи, а в 2017 – 7,5 тысяч. Заметно вырос интерес к гражданству Ирландии, Швеции и Испании. Британцы также рассматривают известные программы получения гражданства через инвестиции Мальты и Кипра, для участия в которых необходимо вложить от 1 до 2 миллионов евро. Эти же страны предлагают резидентство (ВНЖ) за меньший размер инвестиций. Также набирают популярность «золотые визы» Португалии и Греции, которые требуют вложений в недвижимость от 350 тысяч евро и от 250 тысяч евро соответственно. Программы позволяют претендовать на гражданство через 5 лет.

За последние 14 лет Великобритания постоянно входила в пятерку лучших в Индексе паспортов Henley & Partners. После Brexit страна может потерять свои позиции, хотя уже в рейтинге за июль 2019 года Великобритания опустилась на рекордно низкое 6-е место.