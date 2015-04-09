The Guardian: Алексис Ципрас просит ЕС отменить санкции против России

Об этом пишет Шон Уокер в статье под названием «Алексис Ципрас просит ЕС отменить санкции против России», опубликованной в британской газете The Guardian.

Алексис Ципрас также осудил других европейских лидеров, которые критиковали его за этот двухдневный визит в российскую столицу, после того как встретился с Владимиром Путиным в среду в Кремле.

Брюссель обеспокоен тем, что новое греческое правительство нарушает европейское единство в вопросе санкций против России за ее действия в Украине, а слова Ципраса, сказанные им в Кремле, для Путина, вероятно, были, как «бальзам на душу».

Тем не менее, опасения о том, что российский президент может попытаться установить более тесные экономические отношения с Грецией, предложив ей кредит – о такой возможности сообщала на этой неделе российская пресса – или отменив эмбарго на импорт греческих продуктов питания, оказались необоснованными.

Ципрас, выступая на пресс-конференции вместе с Путиным после переговоров, выразил свое несогласие с санкциями, введенными ЕС и США в отношении России за ее вмешательство в ситуацию в Украине.

«Ответные санкции, введенные Россией, нанесли большой вред греческой экономике. Но мы знаем, что ответные меры были реакцией на санкции [против России], логику которых мы не разделяем в полной мере», – сказал он.

«Мы открыто выступали против санкций. Это нельзя назвать эффективным решением. Мы считаем, что это может привести к новой холодной войне между Россией и Западом».

«Чтобы выйти из этого глубокого кризиса, нам нужно оставить позади этот порочный этап санкций», – сказал он.

Ципрас также подчеркнул, что Греция является «суверенным государством и имеет безоговорочное право вести разностороннюю внешнюю политику».

Путин заявил, что он приветствует позицию Греции, а Ципрас назвал этот период «весной российско-греческих отношений».

Но, несмотря на все теплые слова, не было достигнуто никаких значительных новых соглашений между двумя странами. Встреча в Кремле состоялась за день до того, как Греция, испытывающая финансовые трудности, должна будет выплатить Международному валютному фонду 458 млн. евро.

Представитель греческого правительства сообщил Reuters в среду, что Ципрас не будет просить денег во время встречи с президентом России. «Мы не просили финансовой помощи. Мы хотим решить наши проблемы с задолженностью... внутри еврозоны», – сказал чиновник.

После встречи Путин заявил, что Ципрас не просил какой-либо помощи. Как сообщил на этой неделе газете «Коммерсант» источник из российского правительства, Москва готова предложить Афинам новые кредиты, но только в том случае, если Греция сделает «ответные шаги», продав России некоторые активы. Источник не уточнил, в каких именно активах заинтересована Россия, хотя Москва неоднократно предлагала выкупить объекты энергетической или железнодорожной инфраструктуры в обмен на кредитные линии или скидку на газ.

Учитывая то, что низкие цены на нефть в сочетании с западными санкциями поставили Москву в сложное экономическое положение, перспективы предоставления Греции значительной финансовой помощи всегда были маловероятными. Кроме того, не прозвучало никаких важных заявлений о том, что Греция поддерживает проект строительства газопровода «Турецкий поток», хотя оба лидера заявили о том, что есть хорошие перспективы для сотрудничества с целью продления газопровода в Грецию.

Еще более удивительным было то, что Путин заявил, что Россия не отменит эмбарго на импорт продуктов питания из Греции, введенное для всех стран ЕС в качестве ответной меры против санкций в отношении России.

Греция особенно сильно пострадала от ответных санкций, так как 40% ее экспорта приходилось на Россию. Ципрас назвал эмбарго на импорт продуктов питания «большой раной» для греческой экономики.

Ранее в тот же день министр финансов России заявил, что Россия готова обсуждать вопрос о том, чтобы сделать исключение для Греции. Но, как оказалось, Путин, разрушил эти надежды. Президент России сказал, что понимает, что Греция «была вынуждена» проголосовать за санкции ЕС против России, но, тем не менее, заявил, что Россия не может делать «исключение для одной страны ЕС». При этом он предложил двум странам создавать «совместные предприятия» в аграрном секторе, хотя неясно, как все это будет выглядеть на практике.

«Самый лучший способ решить эти проблемы – положить конец всей этой санкционной войне и соответствующим ответным мерам с нашей стороны», – сказал Путин.

Когда один греческий журналист спросил, не хочет ли Россия использовать Грецию в качестве «троянского коня», чтобы внести раскол между странами-членами ЕС, Путин улыбнулся.

«Этот вопрос был бы уместным, если бы я приехал в Афины, – ответил российский президент. – Мы никого не заставляем что-либо делать».

Тем не менее, мало кто сомневается в том, что Москва видит в Ципрасе потенциального союзника на континенте, где союзников у нее совсем немного. Добиваясь расположения нового греческого правительства, Россия пытается подорвать консенсус в Европе, согласно которому действия России в Крыму и Украине требуют жесткой и длительной реакции. Москва уже попыталась договориться с европейскими ультраправыми группами, в частности предоставив французской партии «Национальный фронт» кредит на сумму 9 млн. евро.

Ципрас неоднократно заявлял о своем негативном отношении к санкциям, а его партия СИРИЗА никогда не скрывала своей симпатии к Москве. Кроме того, в прессу просочилась информация о связи между высокопоставленными членами СИРИЗЫ, в частности, министром иностранных дел Греции Никосом Котзиасом, и Александром Дугиным, российским теоретиком неофашизма и сторонником евразийской концепции, который поддержал идею дальнейшего наступления России на Украину.

По мнению аналитиков, маловероятно, что Греция сможет зайти настолько далеко, чтобы осмелиться наложить вето на санкции ЕС против России. Но вместо этого Афины играют на два фронта, при этом визит в Москву должен стать для Европы предупреждением о том, что не стоит воспринимать поддержку Греции как должное.

Возглавляемая Ципрасом коалиция левых радикалов и правых националистов пришла к власти в январе. С тех пор отношения Греции с Евросоюзом, и особенно с Германией, стали очень напряженными. С 2010 г. Греция выживала благодаря международным кредитам, и основная часть долга должна быть выплачена МВФ в четверг. Греческое правительство заявило на этой неделе, что Германия должна выплатить ей репарации за фашистскую оккупацию в годы Второй мировой войны в сумме 279 млрд. евро. Берлин заявил, что этот вопрос был урегулирован юридическим путем много лет назад, назвав эту претензию «бессмысленной».

Ципрас, скорее всего, приедет в Москву еще раз в следующем месяце на пышные торжества по случаю 70-летия окончания войны в Европе. Многие европейские лидеры собираются отказаться от участия в праздничных мероприятиях из-за нынешней российской политики в Украине, потому, вполне вероятно, что рядом с Путиным на трибуне будут стоять в основном диктаторы со всего мира, в том числе лидер Северной Кореи Ким Чен Ын.

Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что она не приедет в Москву на парад, но посетит российскую столицу днем позже, чтобы возложить цветы к памятнику погибшим в годы войны.