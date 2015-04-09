Нидерланды частично рассекретили документы по делу MH17

Еще 147 документов держатся в секрете, сообщает Дождь со ссылкой на голландское агентство RTL Nieuws.

Национальный координатор по вопросам безопасности и противодействию терроризму Дик Скооф заявил, что публикация документов основывается на законе о свободе информации.

Опубликованные документы рассекречены лишь частично. Важная информация, например, имена и номера телефонов, закрыта черной плашкой.

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Скооф пояснил, что это сделано, прежде всего, для защиты приватности людей, имена которых фигурируют в документах.

Кроме того, по его словам, рассекречивание некоторых документов может помешать "беспрепятственному обмену аргументами".

Ссылки на документы (на голландском языке)