Слушания о мере наказания Царнаеву могут начаться на будущей неделе

Решение о наказании предстоит принять в ходе нового раунда слушаний, на которых вновь будут выступать свидетели, пишет РИА Новости.

Не исключено, хотя, по оценкам наблюдателей, маловероятно, что на этих слушаниях выступит сам Царнаев. До их начала судья Джордж О'Тул рекомендовал присяжным отказаться от использования социальных сетей и предостерег от общения с прессой.

Защита Царнаева надеется получить для своего подзащитного пожизненное заключение, прокуратура будет настаивать на смертном приговоре. Согласно недавним социологическим опросам, большинство жителей Бостона не поддерживают идею смертной казни для Царнаева, однако предсказать исход слушаний практически невозможно.

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В среду после 11-часового обсуждения присяжные вынесли обвинительный вердикт в отношении Джохара Царнаева по всем 30 пунктам, 17 из них предусматривают смертную казнь.

В результате теракта в Бостоне в апреле 2013 года погибли три человека, более 260 получили ранения. Тамерлан Царнаев погиб в перестрелке с полицией через три дня после теракта, его младший брат Джохар был задержан менее суток спустя.