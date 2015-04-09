Литва приостанавливает ретрансляцию телеканала "РТР-Планета"

Решение члены Комиссии приняли в связи с передачей Владимира Соловьева "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым, которая в эфир вышла 12 марта, пишет delfi.lt.

По словам главы комиссии Э.Вайтекунаса, в передаче в основном говорил вице-председатель Государственной Дума России Владимир Жириновский. В ней "формировалось мнение об украинцах, как врагах, игнорировалась и принижалась территориальная целостность Украины", звучали также призывы расправиться с украинцами.

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Решение вступает в силу 13 апреля, для этого не потребуются санкции суда, отметили представители комиссии.

Как подтвердил BNS председатель комиссии Эдмундас Вайтекунас, такая процедура применяется в Евросоюзе впервые.