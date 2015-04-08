Премьер Греции: необходимо всесторонне поддержать минские соглашения

Соблюдение минских соглашений по Украине — ключ к преодолению глубочайшего европейского кризиса, заявил в среду премьер-министр Греции Алексис Ципрас по итогам переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, передают РИА Новости.

"Соблюдение и реализация минских соглашений является ключом для того, чтобы преодолеть этот глубочайший европейский кризис и оставить позади порочный круг тупиковых санкций, которые отстраняют народы", - отметил Ципрас

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Он отметил, что в случае усиления напряженности на востоке Украины возрастают риски "для десятков тысяч украинцев греческого происхождения, которые проживают на территории Мариуполя и близлежащих территорий".

"Поэтому нужно всесторонне поддержать минские соглашения", — резюмировал Ципрас.