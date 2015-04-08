The Economist: Немцова пытаются стереть с памяти россиян

Тот, кто контролирует прошлое, контролирует и настоящее. После убийства оппозиционера Борис Немцов на мосту неподалеку от Кремля началась битва за его память и российский флаг.

Об этом сегодня пишет издание The Economist, напоминая, что во времена СССР коммунистическая партия проводила "чистки", изымая даже фотографии невыгодных членов, будто они никогда и не существовали, сообщает ZN.

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Теперь, похоже, Кремль пытается так же поступить с Борисом Немцовым. Сначала политтехнологи Кремля попытались отвести внимание от убийства Немцова внезапным исчезновением Владимира Путина.

"Через десять дней президент триумфально вернулся и отпраздновал годовщину оккупации Крыма на том же месте, где убили оппозиционера. А возбужденная толпа кричала: "Россия! Россия!" - так, будто памяти о Немцове и его критике власти из-за развязывания войны против Украины никогда не было", - говорится в статье.

Ночью 27 марта, когда исполнился месяц со дня смерти Немцова, власти приказали очистить мост, на котором произошло его убийство, от цветов и фотографий. Но импровизированный мемориал восстановили. Люди из разных уголков страны заказывали цветы в интернете и их доставляли на место смерти Немцова.

Другие активисты принесли фотографии политика и положили их рядом с российским флагом. Сторонники политика теперь охраняют мемориал днем и ночью, а москвичи носят им еду и чай. "Немцов смог остаться в политике несмотря на то, что государственная пропаганда называла его "иностранным агентом" и "пятой колонной".

Но борьба Немцова после смерти может стать даже сильнее, чем при жизни. Борис Ельцин рассматривал его как возможного либерального президента России, а теперь Немцов может стать символом невыполненных обещаний в России.

Российский флаг рядом с его именем должен заставить Кремль беспокоиться", - говорится в статье. Издание пишет, что сторонники оппозиционера между собой называют мост, на котором произошло убийство, именем Немцова.