Atlantic Council: У Трампа есть 10 причин приехать в Украину

В конце концов, Обама был единственным американским президентом, который никогда не бывал в Киеве.

Барак Обама никогда не бывал в Украине с президентским визитом. И он единственный президент США, который не сделал это за годы украинской независимости. Дональд Трамп должен побывать в Киеве, который провел масштабное преобразование страны к лучшему. К тому же существует 10 причин, почему президент США должен побывать с визитом в Украине.

Об этом в статье для Atlantic Council пишет президент Американской торговой палаты в Украине Энди Хантер.

Первая причина, по его мнению, — это то, что в нашей стране существуют большие возможности для американского бизнеса. Компании из США при поддержке Американской торговой палаты работают здесь с 1992 года.

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Сотни их представителей могут рассказать о своих успешных историях. Заведение сети McDonald's на киевском центральном железнодорожном вокзале стало одним из самых загруженных в мире. Американская Cargill собирается в сентябре отрыть глубоководный терминал в Черном море вблизи Одессы, стоимостью 150 миллионов долларов. General Electric поставил 30 новых дизельных локомотивов для украинской государственной железной дороги в начале этого года. Компания также должна передать 225 двигателей в течение следующих 10 лет, согласно договору на миллиард долларов. Украинский IT-сектор стремительно развивается, поддерживая корпорации из списка US Fortune 500. Нью-йоркская компания Bungle запустила маслобойный завод, терминал и склад для зерна в порту Николаева. Стоимость проекта составляет 280 миллионов долларов. Но до сих пор инвестиции США в Украину были скромными. Многим американским фирмам еще предстоит открыть ее для себя.

Вторая причина – у США есть интересы в украинском энергетическом секторе. Американские компании только начинают понимать высокий потенциал доходной энергетической промышленности в Украине. Пенсильванская компания Westinghouse уже поставляет стране почти половину ядерного топлива, которое ей нужно. И это важно для Киева, ведь 55% украинской электроэнергии генерируется на АЭС. General Electric собирается поставить ветровые турбины для украинского сектора возобновляемой энергетики, которая сейчас на подъеме. Украина успешно избавилась от российского газа. Если США начнут поставлять ей свой сжиженный газ, это еще больше поможет стране закрепить энергетическую независимость от России.

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Третья причина – развеять фальшивые «новости» об Украине, у которой проблемы с имиджем. Страна не справляется с задачей рассказать свою историю. Поэтому за нее часто говорят другие, искажая правду. Гибридная война России против Украины включает большую кампанию по дезинформации, которая дополняет военные операции, а также экономическое давление и кибератаки. Ситуацию ухудшает то, что ни одна крупная газета США или телеканал не имеют редакции в Украине. Большинство репортажей о стране присылают корреспонденты, которые базируются в России.

Четвертая причина – это избиратели украинского происхождения. А их в США примерно миллион. Украинская диаспора исторически стала более лояльной к Республиканской партии. Но она также следит за тем, как администрация поддерживает их Родину. Поэтому визит Трампа в Украину будет положительно воспринят украинской диаспорой. Также ряд влиятельных американских евреев тоже связаны с Украиной.

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Пятая причина – Будапештский меморандум. 25 лет назад Украина была третьей в мире ядерной сверхдержавой. Она унаследовала от СССР арсенал, больше чем у Китая, Великобритании и Франции вместе. Но в 1996 году Киев добровольно отказался от ядерного оружия и присоединился к Соглашению о нераспространении ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны Лондона, Вашингтона и Москвы, выраженные в форме Будапештского меморандума. Учитывая то, что Украина уже пять лет страдает от российской агрессии, США должны пересмотреть эти гарантии и вступить в игру. Любые перспективы ядерного разоружения в будущем будут невозможны без выполнения обещаний США и Великобритании.

Шестая причина – шанс добиться мира для Украины. Российская война уже отобрала 13 тысяч жизней украинцев за последние пять лет. Четверть из них были мирными жителями. А еще три тысячи были ранены. Переговоры о завершении войны требуют нового импульса. Тот, кто добьется мира, войдет в историю.

Седьмая причина заключается в том, что новый президент Украины Владимир Зеленский должен хорошо поладить с Дональдом Трампом. Они оба пришли к власти на волне настроений против истеблишмента. И Трамп, и Зеленский перед тем построили замечательную карьеру на телевидении, а также создали успешный бизнес. Поэтому между лидерами может возникнуть необходимая химия, которая приведет к появлению крепкой дружбы.

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Восьмая причина в необходимости поддержать молодых украинских парламентариев и чиновников. Новоизбранный парламент Украины состоит из молодых и неопытных людей. Новому спикеру, вероятно, будет только 35 лет. Столько же и главному претенденту на кресло премьера. Визит Трампа в Украину может вдохновить и стимулировать их провести необходимые реформы.

Девятая причина – Украине нужна помощь в искоренении олигархического контроля над экономикой. Кучка жадных и ненасытных людей нарастили большое богатство для себя с помощью продажных судов и коррумпированных чиновников. Они вывели большую часть своих доходов за пределы Украины. С олигархической экономикой надо покончить. На ее место должна прийти рыночная экономика. А для этого нужна международная поддержка. Нынешнее положение вещей остается препятствием для американского бизнеса и инвестиций во многих секторах, в частности в СМИ, энергетике, банковской сфере, инфраструктуре и горнодобывающей отрасли.

И последняя причина для Трампа приехать в Украину заключается в том, что Барак Обама этого так и не сделал.