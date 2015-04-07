Большинство россиян считают, что аннексия Крыма вызывает у украинцев ненависть к власти РФ – опрос

Большинство россиян считают, что в Украине аннексия Крыма вызывает ненависть к руководству России.

Об это свидетельствуют результаты социологического опроса Левада-Центра, результаты которого есть в распоряжении УНИАН.

Отвечая на вопрос, какие чувства вызывает в Украине «присоединение Крыма», 38% опрошенных указали - «ненависть к России в целом», 24% - «ненависть к российскому руководству, но не к России в целом», 19% - «негативные чувства, но не переходящее в ненависть к России и ее руководству», 9% - «это не вызывает особых негативных чувств к России», 10% - затруднились с ответом.

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В тоже время 88% опрошенных поддерживают аннексию Крыма, 8% - не поддерживают, 4% - затруднились с ответом.

При этом 70% респондентов считают, что аннексия Крыма в целом принесла России пользу, 18% - вред, 12% - затруднились с ответом.

Опрос проведен в марте 2015 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1,6 тыс. человек в возрасте 18 лет и старше в 134 населенных пунктах 46 регионов страны. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов. Статистическая погрешность данных этих исследований не превышает 3,4%.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2014 Россия ввела войска на территорию украинского Крыма, и в марте, после проведения на полуострове нелегитимного референдума, аннексировала его. В результате таких действий Украина утратила возможность осуществлять какие-либо производственные и финансовые отношения с полуостровом, а украинское имущество было «национализировано» новой властью Крыма.

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В 2014 году США и ЕС ввели ряд санкций в отношении представителей нелегитимной крымской власти, а в декабре 2014 года президент США Барак Обама распорядился запретить торговлю и инвестирование в оккупированный Россией Крым.

31 марта бывший министр финансов РФ, председатель Комитета гражданских инициатив Алексей Кудрин заявил, что финансирование аннексированного Крыма обойдется России в 6-7 млрд долл. в год, общие потери за три-четыре года составят 150-200 млрд долл.