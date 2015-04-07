Единственного голосовавшего против аннексии Крыма депутата Госдумы лишили неприкосновенности

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, за такое постановление сегодня проголосовали 430 российских депутатов, один был против, один воздержался.

«Дать согласие на лишение неприкосновенности депутата Государственной думы Пономарева Ильи Владимировича и возбуждение в отношении его уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью пятой статьи 33 и частью четвертой статьи 160 Уголовного кодекса РФ», - говорится в документе.

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Гудков сообщил УНИАН, что голосовал против этого решения.

«Это политическое дело. Мы можем по-разному относиться к «Сколково», я просто знаю, что Пономарев привлек к «Сколково» сотни миллионов долларов, оформили наверное, конечно, криво. Но все деньги, которые даже он получил, – во всех декларациях. Меня удивляет другое: если вы возвращаетесь к этому делу «Сколково», то почему вы до этого буквально несколько месяцев назад главного подозреваемого отпустили, изменив подписку о невыезде. Сегодня он живет в Калифорнии. Это попытка некой политической расправы», - сказал Гудков.

По его мнению, это решение вызвано не только голосованием Пономарева по Крыму. «Здесь совокупность факторов, в том числе и это конечно», - сказал Гудков.

Помощник Пономарева Владислав Рогимов уверен, что «это делается для того, чтобы существенно ослабить оппозицию, чтобы Илья Владимирович не смог участвовать на следующих выборах».

«Сейчас с него снимают иммунитет и тем самым его могут в любой момент по прилету в РФ в аэропорту задержать. Правительству не нравятся его прямые высказывания, прямые вопросы, на которые они не дают ответа, и они стараются всеми силами сделать из него беглого диссидента», - сказал он УНИАН.

По его словам, Пономарев планирует вернуться в Россию из США в мае, но все делается для того, чтобы он отказался от этой идеи из-за опасений за свою безопасность.

Рогимов подчеркнул, что власти делают все, чтобы в РФ не было людей с альтернативным мнением.

«Так делал Борис Немцов, за что он поплатился, прекрасно понятно. Много людей находятся за пределами РФ не по своей воле, они не могут вернуться, так как тут другие люди при власти, другие ценности, а демократии осталось очень мало», - сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 25 марта Генпрокуратура РФ обратилась в Госдуму с представлением о лишении Пономарева неприкосновенности в связи с делом фонда «Сколково». В соответствии с российским законодательством, решение о возбуждении уголовного дела в отношении депутата принимается с согласия Госдумы.

В отношении вице-президента «Сколково» Алексея Бельтюкова было возбуждено дело о растрате. По данным следствия, он незаконно передал Пономареву 750 тыс. долларов из средств фонда. По информации Следственного комитета РФ, растрату Бельтюков пытался завуалировать, заключив от имени фонда договоры с парламентарием. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что следствие полагает, что таким образом Бельтюков и Пономарев создали условия для хищения средств «Сколково» в пользу последнего, а депутат был пособником Бельтюкова в растрате денежных средств фонда «Сколково» на сумму более 22 млн рублей. Маркин подчеркнул, что речь идет об уголовном преступлении по статье 160 УК РФ, которое определяется как «растрата вверенного имущества».