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Стрельба в мечети: полиция нашла мертвой родственницу стрелка из Осло

02:36, 11 августа 2019
Мир
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Об этом сообщает Reuters.

Тело молодой женщины было найдено в доме, где проживал стрелок.

Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что до стрельбы в мечети он убил свою родственницу.

Напомним, в мечети в коммуне Берум возле Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Как сообщал УНИАН, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

Находясь в тюрьме, Брейвик несколько раз жаловался на условия заключения. Например, в июне 2015 он заявил, что тюремные власти перехватывают его письма, адресованные СМИ.

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Теги: #стрельба#мечеть#Норвегия