Стрельба в мечети: полиция нашла мертвой родственницу стрелка из Осло

Стрельба произошла в мечети в коммуне Берум.

Полиция Осло нашла мертвой родственницу человека, который открыл стрельбу в мечети.

Об этом сообщает Reuters.

Тело молодой женщины было найдено в доме, где проживал стрелок.

Помощник начальника полиции Руне Скьольд заявил, что до стрельбы в мечети он убил свою родственницу.

#Bærum. Snaret. Politi og ambulanse er på stedet i forbindelse med funn av en død person. Omstendighetene er uklare og politiet behandler det som et mistenkelig dødsfall.



Ytterligere informasjon vil bil gitt i pressebrief på Politihuset kl 23. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2019

Напомним, в мечети в коммуне Берум возле Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения. Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Как сообщал УНИАН, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

Находясь в тюрьме, Брейвик несколько раз жаловался на условия заключения. Например, в июне 2015 он заявил, что тюремные власти перехватывают его письма, адресованные СМИ.