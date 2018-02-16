Брейвик впервые заявил о раскаянии в убийстве 77 человек - СМИ

Норвежский террорист в частности сообщил, что он отказался от "фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий" и теперь не причисляет себя ни к одному из этих движений.

Организовавший в 2011 году двойной теракт норвежец Андерс Брейвик впервые заявил о том, что он сожалеет о содеянном.

Об этом, как сообщает норвежская газета Verdens Gang, он рассказал в письме, адресованном тюремной администрации, где он в настоящий момент содержится, передает РБК.

Послание, по данным издания, Брейвик написал еще в прошлом году. Если террорист, действительно, раскаялся, это, как замечает газета, станет одной из самых быстрых моральных реабилитаций в мировой истории.

Читайте такжеУбийца 77 человек Андерс Брейвик сменил имя на Фьотольф ХансенВ письме, как уточняет Verdens Gang, норвежский террорист в частности сообщил, что он отказался от "фашистской, национал-социалистической и этнонационалистической идеологий" и теперь не причисляет себя ни к одному из этих движений. "Теперь, - цитирует Брейвика норвежское издание, - он сожалеет об убийстве 77 человек и расстреле участников молодежного летнего лагеря на острове Утейя".

Такое письмо норвежец, как отмечает газета, написал сразу же после того, как в марте прошлого года года апелляционный суд в Норвегии отказал ему в жалобе на нарушение прав человека. Осужденный тогда жаловался на условия одиночного содержания в тюрьме, однако суд постановил, что в запросе Брейвика нет никаких свидетельств тому, что его права каким-либо образом нарушаются.

После этого психиатр Рэнди Розенквист, который, как напоминает газета, внимательно следил за осужденным и долгое время оценивал его поведение, предположил, что Брейвик "безопасен" и готов к общению под контролем надсмотрщиков с другими заключенными. Однако после продолжительного обмена письмами специалист, по данным Verdens Gang, убедился, что еще слишком рано позволять это Брейвику - террорист не демонстрировал признаков эмпатии и не сопереживал своим жертвам.

В 2012 году во время судебного процесса норвежец​, как напоминает газета, заявлял только, что жалеет о том, что ему не удалось убить больше людей, а в январе прошлого года, придя на заседание апелляционного суда, с присутствующими он поздоровался нацистским приветствием, подняв правую руку.

Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

Находясь в тюрьме, Брейвик несколько раз жаловался на условия заключения. Например, в июне 2015 он заявил, что тюремные власти перехватывают его письма, адресованные СМИ.