В Норвегии мужчина в униформе устроил стрельбу в мечети

После инцидента полиция задержала злоумышленника.

В мечети в коммуне Берум возле Осло произошла стрельба, в результате чего один человек получил ранения.

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Об этом сообщает полиция Осло в своем Twitter.

После инцидента полиция задержала злоумышленника.

Очевидцы описали нападавшего как мужчину европейской национальности, одетого в униформу.

Мотив нападавшего неизвестен.

#Bærum. Ringeriksveien. al-Noor Islamic senter. Det har vært en skyteepisode inne i moskeen. En person er skutt. Ukjent skadeomfang på denne. En gjerningsperson er pågrepet. Politiet jobber på stedet. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 10, 2019

Как сообщал УНИАН, Андерс Брейвик 22 июля 2011 года совершил два теракта: взрыв в правительственном квартале в Осло и нападение на молодежный лагерь правящей Норвежской рабочей партии на острове Утойя. В результате погибли 77 человек.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы - это максимальное наказание, предусмотренное местным законодательством. Он содержится в одиночной камере.

Находясь в тюрьме, Брейвик несколько раз жаловался на условия заключения. Например, в июне 2015 он заявил, что тюремные власти перехватывают его письма, адресованные СМИ.