В России по делу о крушении траулера в Охотском море задержали замгендиректора судовладельца

На счета компании наложен арест, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета РФ Владимира Маркина.

"В рамках уголовного дела по факту затопления в Охотском море рыболовецкого траулера "Дальний Восток", возбужденного по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц), задержан заместитель генерального директора ООО "Магеллан" Александр Кудрицкий. В ближайшее время следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказал Маркин.

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"В целях обеспечения гражданского иска и выплаты потерпевшим необходимых компенсаций судом по ходатайству следствия наложен арест на счета и имущества компании-судовладельца и виновных лиц", - сказал представитель СК.

Ранее УНИАН сообщал, что большой автономный морозильный траулер "Дальний Восток" затонул рано утром 2 апреля. На борту БАТМа «Дальний Восток» было 132 человека. По последним данным, количество погибших в катастрофе траулера "Дальний Восток" достигло 56 человек.