Прощальный поцелуй: в Перу влюбленные потеряли равновесие и упали с моста (видео)

Эспинос погибла сразу, Видаль получил перелом костей черепа и скончался в больнице.

В перуанском городе Куско целующаяся пара потеряла равновесие и упала с моста.

Об этом сообщает издание Daily Mail.

Трагедия произошла, когда 34-летняя Мэйбет Эспинос и 36-летний Эктор Видаль возвращались из ночного клуба.

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По дороге они остановились на мосту и начали целоваться. Женщина села на перила, но в какой-то момент она потеряла равновесие и, обхватив мужчину ногами, упала с ним с 15-метровой высоты.

Эспинос погибла сразу, Видаль получил перелом костей черепа и скончался в больнице. Падение запечатлено камерой видеонаблюдения, установленной на мосту.

Эспинос и Видаль были альпинистами и переехали в Куско, чтобы работать инструкторами-проводниками.

Как сообщал УНИАН, 6 июля около 8.00 в центре Киева мужчина прыгнул с Паркового моста, который также известен как Мост влюбленных.