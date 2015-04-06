Die Welt: Без шансов на отказ

Если победит правящая партия тори, их премьер-министр Дэвид Кэмерон обещает в 2017 году провести референдум о членстве в ЕС. До тех пор, он хочет успокоить свой скептически настроенный к Европе народ, добиваясь от Евросоюза широкомасштабных реформ. Сейчас никто не смеет предсказывать, как проголосует присоединившееся в 1973 году Королевство. Согласно опросам, противников и сторонников ЕС сейчас поровну. Но если через два года им действительно придется голосовать , то британцы, несмотря на свое разочарование в Брюсселе, все же проголосуют за то, чтобы остаться в Союзе. Почему?

В своей статье «Без шансов на отказ», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt, Штефани Больцен называет пять причин, по которым британцы все же останутся в Евросоюзе.

1. Нет альтернативы

Научно-исследовательские и экономические институты, политические партии: Все представили проекты того, как Великобритания после выхода из ЕС все еще может сохранить свои связи с ним. Но никто не сумел справиться со страхом граждан перед неизвестными последствиями варианта «нет». В сентябре прошлого года большинство шотландцев проголосовали против независимости, потому что сомнительному предприятию они предпочли известное зло. Недавнее исследование организации, критикующей ЕС, «Открытая Европа» прогнозирует, что выход Королевства в худшем случае может стоить около 75 млрд евро, или 2,2 процента от валового внутреннего продукта - и это только до 2030 года. При мысли о том, что британская экономика, и, прежде всего, Лондонский Сити могут перестать выполнять роль ворот европейского рынка, многим экономистам и инвесторам становится не по себе.

2. Страх одиночества

Почти никогда одновременно столько кризисов не угрожали стабильности Европы. В Сирии и Ираке бушует террористическая группа ИГ. Воины Аллаха, которые вернулись домой, теперь представляют угрозу для безопасности всех стран ЕС, в Париже и Брюсселе уже погибли люди - в других городах это кажется лишь вопросом времени. Президент России Владимир Путин превращает Украину в поле боя и отправляет свои подводные лодки на «вылазку» к шотландскому побережью. «Британцы поймут, что они сильнее, если будут на стороне других европейцев», считает Чарльз Грант из Центра европейских реформ. То, что Ангела Меркель и Франсуа Олланд вели переговоры с Путиным, и Кэмерон мог только наблюдать, задело британское самолюбие. Но это цена, которую вынуждена заплатить бывшая империя за свою хулиганскую политику в Брюсселе.

3. Враги ЕС изжили себя

После европейских выборов, британский враг ЕС Найджел Фараж со своей партией UKIP (Партия Независимости Соединенного Королевства) стал звездой. «Британцы – прежде всего», так звучит его девиз. Фараж требует выхода из ЕС, чтобы королевство восстановило контроль над своими границами. UKIP настраивает людей против Брюсселя и призывает подержать немедленный выход из Союза. Таким образом, Фаражу до сих пор удавалось успешно обходить остальные партии. Но теперь UKIP скомпрометировали себя расистскими выпадами и финансовыми скандалами. Это слишком, даже для самых заядлых ненавистников Европы.

4. Конец Соединенного Королевства

Если большинство англичан в 2017 году проголосуют за выход, Лондону стоит опасаться краха Соединенного Королевства. Поскольку некоторые члены, такие как шотландцы или валлийцы, обязательно захотят остаться в ЕС. В отличие от англичан, они чувствуют принадлежность к Европе и не сомневаются в полезности союза. Поэтому они потребуют, чтобы каждая часть страны голосовала на референдуме отдельно. Если Лондон не будет считаться с отказом валлийцев или шотландцев, одно можно сказать наверняка: Вестминстер пробудит новые движения за независимость в Глазго.

5. Европа слишком близко

Британское отношение к остальной части Европы легендарное: О «континенте» там говорят так, будто они сами к нему не принадлежат, по крайней мере, географически. Когда англичанин едет летом во Францию ​​, он едет в «Европу», то есть в другой мир. При этом, такие выражения скрывают то, насколько на самом деле они сблизились. Десятки тысяч британцев обрели в других странах ЕС новый дом. Они покинули остров из-за работы, любви или солнца. Нет сомнений, британцы теперь тесно связаны со своими соседями. Если они отвернутся от остальных 27 стран, то это повлечет за собой только разочарование и враждебность. Многие британцы даже думать о таком не хотят.