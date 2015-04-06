Российские военнослужащие из пограничного с Украиной округа отработали захват зданий

Об этом УНИАН сообщили в управлении информации Минобороны РФ.

«С разведывательными подразделениями горной мотострелковой бригады Южного военного округа (ВВО) проведено обучение по поиску и уничтожению условных незаконных вооруженных формирований (НВФ) в горном районе Республики Адыгея. В ходе учения разведчики отработали тактику действий по блокированию района базирования НВФ, уничтожение диверсионных групп, поиска схронов боеприпасов и оружия в горной местности и лесном массиве», - говорится в сообщении.

Читайте такжеИз тиража бурятской газеты вырезали полосу про танкиста, раненного под ДебальцевоТакже военнослужащие учились действовать в составе штурмовых групп в городских условиях по ликвидации базы условных боевиков, освобождение заложников, захват зданий и объектов инфраструктуры. Кроме того, разведчики отработали устройства засад, налетов и поиска в тылу условного противника, совершенствовали приемы рукопашного и ножевого боя, выполнили упражнения учебных стрельб из стрелкового оружия.

К учению привлекалось около 200 военнослужащих, было задействовано более 20 единиц вооружения и военной техники.