Польша установит на границе с Калининградской областью башни высотой с 15-этажные дома

Об этом сообщает польское информационное агентство РАР.

"Продолжаются работы по принятию их в эксплуатацию и проходит тестирование установленного на башнях оборудования. Планируем полный запуск уже к июню", - сказала пресс-секретарь Мазурско-Варминского отделения Пограничной службы Мирослава Александрович.

Башни высотой 35 и 50 м (как 11-этажные и 15-этажные дома) будут установлены на разном расстоянии друг от друга вдоль 200 километрового участка границы Польши с российским анклавом. Оборудование позволит отслеживать ситуацию на границе круглосуточно.

Читайте такжеБольшинство поляков не готовы защищать свою страну с оружием в руках - опрос

По данным пограничников, это нововведение обойдется почти в 4 млн долларов.

РАР также отмечает, что в прошлом году через 4 пункта пропуска польско-российскую границу пересекли 3,2 млн поляков и 3,3 млн россиян, что на 0,3 и 0,1 млн соответственно больше, чем в 2013 году.

Ранее УНИАН сообщал, что Польша заявила о желании разместить войска США на своей территории.