"США не останутся стороной договора, который намеренно нарушается Россией": Помпео о разрыве ДРСМД

США призывают Россию и Китай присоединиться к усилиям по установлению эффективного контроля над вооружениями.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео заявляет, что США последние шесть лет выражали России обеспокоенность нарушением ею Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом говорится в заявлении Помпео, размещенном на сайте Посольства США в Украине.

"2 февраля 2019 года Соединенные Штаты выступили с сообщением, за шесть месяцев наперед, о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) из-за продолжения нарушения договора Российской Федерацией. Выход США согласно статье XV договора вступает в силу сегодня, поскольку Россия так и не вернулась к полному и поддающемуся проверке соблюдению путем уничтожения своей несовместимой с условиями договора ракетной системы - крылатой ракеты средней дальности наземного базирования SSC-8 или 9М729", - заявил Помпео.

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"Россия несет исключительную ответственность за прекращение договора. Начиная по крайней мере с середины 2000-х годов Россия разрабатывала, производила, осуществляла пусковые испытания, а теперь развернула несколько батальонов своей ракеты, что противоречит договору. Соединенные Штаты впервые выразили свою обеспокоенность России в 2013 году. Россия в ответ систематически, на протяжении шести лет, отвергала усилия США, направленные на возвращение России к соблюдению условий договора", - подчеркнул Помпео.

"При полной поддержке наших союзников по НАТО, США пришли к выводу, что Россия существенно нарушает договор, и соответственно приостановили наши обязательства по этому договору. В последние полгода США предоставили России последнюю возможность исправить ее несоблюдение условий договора. Как и на протяжении многих лет, Россия решила сохранить свою несовместимую с договором ракету, а не возвращаться к выполнению своих договорных обязательств", - добавил госсекретарь США.

"США не останутся стороной договора, который намеренно нарушается Россией. Несоблюдение Россией договора ставит под угрозу интересы США, поскольку разработка и размещение Россией ракетной системы, нарушающей договор, является прямой угрозой для США и наших союзников и партнеров. Соединенные Штаты высоко оценивают устойчивое сотрудничество и решимость союзников по НАТО, проявленную в ответ на нарушения со стороны России", - добавил он.

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"Соединенные Штаты остаются преданными эффективному контролю над вооружениями, что способствует безопасности США, союзников и партнеров, который может быть проверен и пригоден для соблюдения, и включает партнеров, которые ответственно выполняют свои обязательства. Президент Трамп поручил этой Администрации начать новую главу, добиваясь новой эры контроля над вооружениями, что выходит за рамки двусторонних соглашений прошлого. Двигаясь вперед, США призывают Россию и Китай присоединиться к нам и воспользоваться возможностью добиться реальных результатов в области безопасности для наших стран и всего мира", - заявил Помпео.

*** Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности между СССР и США был подписан 8 декабря 1987 года. Документ призван способствовать обороне США и их союзников в Европе и на Дальнем Востоке. Он запрещает США и России хранить, производить и использовать крылатые ракеты наземного базирования с радиусом действия от 300 до 3 тысяч 400 миль.